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Во время церемонии открытия Европейских игр девушка сорвалась с каната и упала с высоты  

22.06.2019 00:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Минске прошла церемония открытия Европейских игр-2019. Во время шоу произошел неприятный инцидент. Девушка сорвалась с каната и упала с высоты. Кадр попал в ТВ-трансляцию, однако режиссер оперативно переключил план.

О самочувствии девушки пока ничего не известно.

ВИДЕО

 
Теги: Минск
 
 
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