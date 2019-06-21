Во время церемонии открытия Европейских игр девушка сорвалась с каната и упала с высоты  

Источник материала: Tribuna.com

В Минске прошла церемония открытия Европейских игр-2019. Во время шоу произошел неприятный инцидент. Девушка сорвалась с каната и упала с высоты. Кадр попал в ТВ-трансляцию, однако режиссер оперативно переключил план.

О самочувствии девушки пока ничего не известно.

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