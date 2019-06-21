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Белтелерадиокомпания запланировала около 600 часов видеоконтента по II Европейским играм (программа трансляций)

22.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Белтелерадиокомпания, как основной вещатель II Европейских игр, покажет максимальное количество состязаний. Зрителей ожидают десятки всевозможных тематических проектов.

Белтелерадиокомпания запланировала около 600 часов видеоконтента по II Европейским играм (программа трансляций)
В эфире телеканала «Беларусь 1», помимо прямых включений в выпусках «Новостей», организована также работа информационного канала, который выходит днем с 12.00 до 13.00, а также вечером в рамках «Панорамы».

На телеканале «Беларусь 2» соревнования транслируются в формате переклички, чтобы не пропустить ни одного старта или матча с участием белорусских спортсменов.

Каналы «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» на время Игр перешли на круглосуточное вещание. В режиме реального времени телеканал «Беларусь 5» транслирует соревнования, которые не попали в эфирную сетку «Беларусь 2», а вечером вниманию зрителей предлагаются  повторы наиболее интересных событий дня. В новостной программе «Евроцентр» представлены различные мнения спортсменов, специалистов и экспертов.

Активно задействован и онлайн-канал «Беларусь 5. Интернет». Здесь трансляции проходят в стандартной форме: без комментариев в полном объеме без переклички. На этом канале представлены трансляции, которые не попали в сетку телеканалов  «Беларусь 2» и «Беларусь 5».

Белтелерадиокомпания во время Игр планирует выдать около 600 часов видеоконтента. На II Европейских играх будут работать практически все сотрудники медиахолдинга, включая спортивных комментаторов и специальных корреспондентов, режиссеров, операторов и технический персонал. Крупнейшее спортивное событие этого года увидят полмиллиарда телезрителей практически на всех континентах.

Открытие II Европейских игр состоялось вчера на минском стадионе «Динамо». На протяжении 10 дней более 4 тысяч атлетов на 12 спортивных аренах столицы Беларуси разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Телетрансляции второго дня II Европейских игр
Суббота, 22 июня

09.00 Беларусь 2 Стрельба пулевая.
Пистолет. Винтовка. Микст. Квалификация
Стрельба из лука.
Команды. Квалификация.
Баскетбол. 3х3.
Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
Стрельба пулевая.
Пистолет. Винтовка. Микст. Финал
16.00 Баскетбол. 3х3.
Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
17.00 Дзюдо.
Мужчины. Женщины. Финалы
Баскетбол. 3х3.
Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
09.55 Беларусь 5 Самбо.
Квалификация. Мужчины. Женщины
Настольный теннис.
Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
Дзюдо.
Мужчины. Женщины. Квалификация
12.30 Велоспорт.
Шоссе. Женщины. Финал
Художественная гимнастика.
Акробатика. Финалы
Стрельба из лука.
Команды. Финал
Самбо.
Квалификация. Мужчины. Женщины
Настольный теннис.
Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
Бокс.
Мужчины. Женщины. Квалификация
17.00 Художественная гимнастика.
Акробатика. Финалы
Самбо.
Мужчины. Женщины. Финалы
Настольный теннис.
Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
Бокс.
Мужчины. Женщины. Квалификация
09.00 Беларусь 5. Интернет Стрельба из лука.
Команды. Предварительный раунд
Стрельба из лука.
Команды. Финал
Стрельба из лука.
Женщины. Предварительный раунд
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