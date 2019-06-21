Белтелерадиокомпания запланировала около 600 часов видеоконтента по II Европейским играм (программа трансляций)

Источник материала: Полесская правда

Белтелерадиокомпания, как основной вещатель II Европейских игр, покажет максимальное количество состязаний. Зрителей ожидают десятки всевозможных тематических проектов.



В эфире телеканала «Беларусь 1», помимо прямых включений в выпусках «Новостей», организована также работа информационного канала, который выходит днем с 12.00 до 13.00, а также вечером в рамках «Панорамы».

На телеканале «Беларусь 2» соревнования транслируются в формате переклички, чтобы не пропустить ни одного старта или матча с участием белорусских спортсменов.

Каналы «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» на время Игр перешли на круглосуточное вещание. В режиме реального времени телеканал «Беларусь 5» транслирует соревнования, которые не попали в эфирную сетку «Беларусь 2», а вечером вниманию зрителей предлагаются повторы наиболее интересных событий дня. В новостной программе «Евроцентр» представлены различные мнения спортсменов, специалистов и экспертов.

Активно задействован и онлайн-канал «Беларусь 5. Интернет». Здесь трансляции проходят в стандартной форме: без комментариев в полном объеме без переклички. На этом канале представлены трансляции, которые не попали в сетку телеканалов «Беларусь 2» и «Беларусь 5».

Белтелерадиокомпания во время Игр планирует выдать около 600 часов видеоконтента. На II Европейских играх будут работать практически все сотрудники медиахолдинга, включая спортивных комментаторов и специальных корреспондентов, режиссеров, операторов и технический персонал. Крупнейшее спортивное событие этого года увидят полмиллиарда телезрителей практически на всех континентах.

Открытие II Европейских игр состоялось вчера на минском стадионе «Динамо». На протяжении 10 дней более 4 тысяч атлетов на 12 спортивных аренах столицы Беларуси разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Телетрансляции второго дня II Европейских игр

Суббота, 22 июня