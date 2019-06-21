|
Белтелерадиокомпания запланировала около 600 часов видеоконтента по II Европейским играм (программа трансляций)
22.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Белтелерадиокомпания, как основной вещатель II Европейских игр, покажет максимальное количество состязаний. Зрителей ожидают десятки всевозможных тематических проектов.
На телеканале «Беларусь 2» соревнования транслируются в формате переклички, чтобы не пропустить ни одного старта или матча с участием белорусских спортсменов.
Каналы «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» на время Игр перешли на круглосуточное вещание. В режиме реального времени телеканал «Беларусь 5» транслирует соревнования, которые не попали в эфирную сетку «Беларусь 2», а вечером вниманию зрителей предлагаются повторы наиболее интересных событий дня. В новостной программе «Евроцентр» представлены различные мнения спортсменов, специалистов и экспертов.
Активно задействован и онлайн-канал «Беларусь 5. Интернет». Здесь трансляции проходят в стандартной форме: без комментариев в полном объеме без переклички. На этом канале представлены трансляции, которые не попали в сетку телеканалов «Беларусь 2» и «Беларусь 5».
Белтелерадиокомпания во время Игр планирует выдать около 600 часов видеоконтента. На II Европейских играх будут работать практически все сотрудники медиахолдинга, включая спортивных комментаторов и специальных корреспондентов, режиссеров, операторов и технический персонал. Крупнейшее спортивное событие этого года увидят полмиллиарда телезрителей практически на всех континентах.
Открытие II Европейских игр состоялось вчера на минском стадионе «Динамо». На протяжении 10 дней более 4 тысяч атлетов на 12 спортивных аренах столицы Беларуси разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.
Телетрансляции второго дня II Европейских игр
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)