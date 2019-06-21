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Европейские игры-2019. 1/16 финала. Асанов против Танко и другие бои
22.06.2019 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня во Дворце спорта «Уручье» состоятся бои 1/16 финала, где выступят три белоруса.
Европейские игры-2019
Предварительные бои 1/16 финала
Мужчины
Средний вес до 75 кг
Вадим Панков (Беларусь) – Арйон Кайоши (Албания) – 16.00
Легкий вес до 60 кг
Вилиам Танко (Словакия) – Дмитрий Асанов (Беларусь) – 19.00
Полусредний вес до 69 кг
Евгений Долголевец (Беларусь) – Мирослав Капулер (Израиль) – 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: ориентировочное время начала боев – белорусское.
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Сегодня во Дворце спорта «Уручье» состоятся бои 1/16 финала, где выступят три белоруса.
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