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Евролига. Финал четырех. Мужская сборная Беларуси сыграет в финале с Турцией, женская сборная Беларуси сразится за третье место с Испанией

22.06.2019 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Мужская и женские сборные Беларуси завершают сегодня выступление в Евролиге.

Евролига

Финал четырех

Женщины

Матч за 3-е место

Беларусь – Испания

22 июня, 17.00. Хорватия, Вараждин

Финал

Чехия – Хорватия

22 июня, 20.00. Хорватия, Вараждин

Мужчины

Финал

Беларусь – Турция

22 июня, 19.00. Эстония, Таллин

Матч за 3-е место

Голландия – Эстония

22 июня, 16.00. Эстония, Таллин 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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