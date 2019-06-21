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Евролига. Финал четырех. Мужская сборная Беларуси сыграет в финале с Турцией, женская сборная Беларуси сразится за третье место с Испанией
22.06.2019 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мужская и женские сборные Беларуси завершают сегодня выступление в Евролиге.
Евролига
Финал четырех
Женщины
Матч за 3-е место
Беларусь – Испания
22 июня, 17.00. Хорватия, Вараждин
Финал
Чехия – Хорватия
22 июня, 20.00. Хорватия, Вараждин
Мужчины
Финал
Беларусь – Турция
22 июня, 19.00. Эстония, Таллин
Матч за 3-е место
Голландия – Эстония
22 июня, 16.00. Эстония, Таллин
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Евролига. Финал четырех. Мужская сборная Беларуси сыграет в финале с Турцией, женская сборная Беларуси сразится за третье место с Испанией
Мужская и женские сборные Беларуси завершают сегодня выступление в Евролиге.
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