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Европейские игры-2019. Раунд 2. Павлович, Богданова и Платонов стартуют в турнире
22.06.2019 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в центре тенниса стартует турнир по настольному теннису.
Европейские игры-2019
Настольный теннис
2-й раунд
Женщины
Дана Чехова (Чехия) – Надежда Богданова (Беларусь) – 13.00
Мария Сяо (Испания) – Виктория Павлович (Беларусь) – 16.00
Мужчины
Сэм Уолкер (Великобритания) – Павел Платонов – 18.00
Отметим, что белорус Владимир Самсонов стартует с третьего раунда, который начнется 23 июня.
ПРИМЕЧАНИЕ: ориентировочное время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в центре тенниса стартует турнир по настольному теннису.
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