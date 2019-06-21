II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 22 июня

22 июня во второй соревновательный день II Европейских игр, белорусские атлеты выступят в 9 видах спорта.
Женская команда по баскетболу 3х3 продолжит выступления в групповом раунде. В спортивной акробатике в балансовых и динамических упражнениях выступят женская команда и смешанная пара, в художественной гимнастике пройдет финал личного многоборья, а также по сумме балов в отдельных видах лучшие восемь спортсменок получат шанс бороться в воскресных финалах за медали. В борьбу вступят и разыграют награды боксеры, дзюдоисты и самбисты. Продолжатся соревнования у лучников. Выйдут на старт представители настольного тенниса, пулевой стрельбы. По улицам города пройдет гонка с розыгрышем медалей у велосипедистов.
21 июня в первый соревновательный день на II Европейских играх белорусские спортсмены выступили в двух видах спорта – баскетболе 3х3 и стрельбе из лука.
Баскетболисты одержали стартовые победы. Женская команда превзошла итальянок – 21:7, мужская – словенцев (15:10). В соревнованиях лучников прошли квалификационные раунды, и поединки 1/8 финала у смешанных команд и смешанных пар.
Баскетбол 3х3:
Групповой раунд — Группа А (женщины): Беларусь — Италия — 21:7.
Групповой раунд — Группа С (мужчины): Беларусь — Словения — 15:10.
Стрельба из лука:
Классический лук, индивидуальные соревнования (мужчины), квалификация: Фирсов Кирил — 21-е место, Далидович Павел — 31-е место, Александр Лягушев — 38-е место.
Блочный лук, индивидуальные соревнования (женщины) квалификация: Кузнецова Елена — 14-е место.
Блочный лук, смешанная команда, 1/8 финала — Беларусь-Германия — 146-155.
Блочный лук, индивидуальные соревнования (мужчины), квалификация: Бань Максим — 9-е место.
Классический лук, индивидуальные соревнования (женщины), квалификация: Козловская Карина — 3-е место, Дёминская Карина — 8-е место, Марусова Анна — 21-е место.