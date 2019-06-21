II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 22 июня

Источник материала: Полесская правда





22 июня во второй соревновательный день II Европейских игр, белорусские атлеты выступят в 9 видах спорта. Женская команда по баскетболу 3х3 продолжит выступления в групповом раунде. В спортивной акробатике в балансовых и динамических упражнениях выступят женская команда и смешанная пара, в художественной гимнастике пройдет финал личного многоборья, а также по сумме балов в отдельных видах лучшие восемь спортсменок получат шанс бороться в воскресных финалах за медали. В борьбу вступят и разыграют награды боксеры, дзюдоисты и самбисты. Продолжатся соревнования у лучников. Выйдут на старт представители настольного тенниса, пулевой стрельбы. По улицам города пройдет гонка с розыгрышем медалей у велосипедистов. Акробатика спортивная: 14.00 — 19.05 — Балансовые упражнения, Динамические упражнения. Женщины. Финал. Выступят Набокина Вероника, Ивончик Юлия, Сандович Карина

15.00 — 19.05 — Динамические упражнения, Балансовые упражнения. Смешанная пара. Финал. Выступят Беляков Артур, Мельник Ольга. Баскетбол 3х3:

16.50 — Групповой раунд — Группа А (женщины). Беларусь — Российская Федерация.

19.05 — Групповой раунд — Группа А (женщины). Сербия — Беларусь.

Бокс:

14.00 — 20.55 — Предварительные бои. 1/16, вес до 69 кг (мужчины): Долголевец Евгений.

15.00 — 16.55 — Предварительные бои. 1/16, вес до 75 кг (мужчины): Панков Вадим.

18.30 — 19.55 — Предварительные бои. 1/16, вес до 60 кг (мужчины): Асанов Дмитрий.

Стрельба из лука:

09.00 — 15.15 — Классический лук, командные соревнования (женщины). 1/4 финала, финал. Выступят Дёминская Карина, Козловская Карина, Марусова Анна.

11.30 — 15.40 — Классический лук, командные соревнования (мужчины). 1/4 финала, финал. Выступят Фирсов Кирилл, Далидович Павел, Лягушев Александр.

11.30 — 15.40 — Классический лук, командные соревнования (мужчины). 1/4 финала, финал. Выступят Фирсов Кирилл, Далидович Павел, Лягушев Александр. 16.20 — 19.20 — Блочный лук, индивидуальные соревнования (женщины). 1/8 финала. Выступит Кузнецова Елена.

Велосипедный спорт — шоссе:

12.30 — 15.30 — Групповая гонка (женщины): Терех Анна, Омелюсик Елена, Шаракова Татьяна, Носкович Таисия, Колесова Анастасия.

Гимнастика художественная:

14.00 — 18.15 — Индивидуальное многоборье. Женщины. Финал: Галкина Екатерина.

Дзюдо:

10.45 — 17.40 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 52 кг (женщины): Данилович Ксения, Млечко Алеся.

11.00 — 18.10 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 57 кг (женщины): Миненкова Ульяна.

12.00 — 15.40 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 66 кг (мужчины): Миньков Дмитрий, Шершань Дмитрий.

Настольный теннис:

13.00 — 20.00 — Одиночный разряд (женщины). Раунд 2: Павлович Виктория, Богданова Надежда.

10.00 — 20.00 — Одиночный разряд (мужчины). Раунд 2: Платонов Павел.

Самбо:

10.00 — 18.35 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 48 кг (женщины): Копаева Анфиса.

10.10 — 18.40 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 57 кг (мужчины): Бурдь Владислав.

10.25 — 19.00 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 68 кг (мужчины): Кокша Александр.

10.40 — 19.15 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 56 кг (женщины): Архипова Анастасия.

10.50 — 19.30 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 82 кг (мужчины): Емельянов Тимофей.

11.05 — 19.45 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 64 кг (женщины): Мацко Татьяна.

11.18 — 20.00 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 100 кг (мужчины): Степаньков Алексей.

11.30 — 20.15 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 72 кг (женщины): Жилинская Анжела.

11.45 — 20.30 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес свыше 80 кг (женщины): Калюжная Екатерина.

Стрельба пулевая:

08.30 — 12.45 — Пневматический пистолет 10 м (смешанная команда). Квалификация, финал: Чайка Виктория, Зайчик Евгений.

11.30 — 15.45 — Пневматическая винтовка 10 м (смешанная команда). Квалификация, финал: Бубнович Виталий, Мартынова Мария.

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21 июня в первый соревновательный день на II Европейских играх белорусские спортсмены выступили в двух видах спорта – баскетболе 3х3 и стрельбе из лука.

Баскетболисты одержали стартовые победы. Женская команда превзошла итальянок – 21:7, мужская – словенцев (15:10). В соревнованиях лучников прошли квалификационные раунды, и поединки 1/8 финала у смешанных команд и смешанных пар.

Баскетбол 3х3:

Групповой раунд — Группа А (женщины): Беларусь — Италия — 21:7.

Групповой раунд — Группа С (мужчины): Беларусь — Словения — 15:10.

Стрельба из лука:

Классический лук, индивидуальные соревнования (мужчины), квалификация: Фирсов Кирил — 21-е место, Далидович Павел — 31-е место, Александр Лягушев — 38-е место.

Блочный лук, индивидуальные соревнования (женщины) квалификация: Кузнецова Елена — 14-е место.

Блочный лук, смешанная команда, 1/8 финала — Беларусь-Германия — 146-155.

Блочный лук, индивидуальные соревнования (мужчины), квалификация: Бань Максим — 9-е место.

Классический лук, индивидуальные соревнования (женщины), квалификация: Козловская Карина — 3-е место, Дёминская Карина — 8-е место, Марусова Анна — 21-е место.

Классический лук, смешанная пара, 1/8 финала: Беларусь — Молдова — 6:2.