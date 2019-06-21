Белоруски вышли в полуфинал женского командного турнира по стрельбе из лука

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На арене СОК "Олимпийский" определились полуфиналисты женского командного турнира по стрельбе из лука II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси в составе Карины Козловской, Анны Марусовой и Карины Деминской в четвертьфинале победила соперниц из Украины - 5:3. В борьбе за выход в финал белоруски встретятся с командой Германии. Вторую полуфинальную пару составили лучницы Дании и Великобритании.

Соревнования продолжаются.-0-