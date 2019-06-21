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Европейские игры-2019. Художественная гимнастика. Галкина поборется за медаль в многоборье
22.06.2019 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на «Минск-Арене» пройдут соревнования по художественной гимнастике.
Европейские игры-2019
Художественная гимнастика
Индивидуальное многоборье
За Беларусь выступит Екатерина Галкина.
Начало соревнований – в 14.00 по белорусскому времени.
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Сегодня на «Минск-Арене» пройдут соревнования по художественной гимнастике.
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