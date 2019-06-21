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Европейские игры-2019. Спортивная акробатика. Сегодня разыграют четыре комплекта наград
22.06.2019 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на «Минск-Арене» пройдут соревнования по спортивной акробатике.
Европейские игры-2019
Спортивная акробатика
Балансовые упражнения (группа, женщины) – начало в 14.02
Участие примут: Беларусь, Голландия, Франция, Бельгия, Великобритания, Израиль, Португалия, Украина.
Динамические упражнения (смешанная пара) – начало в 15.03
Беларусь представят Артур Беляков и Ольга Мельник.
Динамические упражнения (группа, женщины) – начало в 16.27
Участие примут: Беларусь, Голландия, Франция, Бельгия, Великобритания, Израиль, Португалия, Украина.
Балансовые упражнения (смешанная пара) – начало в 17.24
Беларусь представят Артур Беляков и Ольга Мельник.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – белорусское.
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Сегодня на «Минск-Арене» пройдут соревнования по спортивной акробатике.
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