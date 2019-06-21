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Европейские игры-2019. Стрельба из лука. Женская сборная Беларуси вышла в финал
22.06.2019 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на СОК «Олимпийский» разыграли медали в стрельбе из лука.
Стрельба из лука
Классический лук
Командные соревнования
Женщины
Финал
Великобритания – Беларусь – начало в 14.50
За 3-е место
Дания – Германия
1/2 финала
Дания – Великобритания – 0:6
Германия – Беларусь – 0:6
1/4 финала
Турция – Великобритания – 0:6
Россия – Дания – 4:5
Италия – Германия – 0:6
Украина – Беларусь – 3:5
Мужчины
1/4 финала
Италия – Великобритания – 5:1
Франция – Люксембург
Испания – Россия
Беларусь – Голландия
* Примечание – результаты будут дополняться
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Сегодня на СОК «Олимпийский» разыграли медали в стрельбе из лука.
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