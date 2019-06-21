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Европейские игры-2023 пройдут в польском Кракове

22.06.2019 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Польский Краков примет III Европейские игры, которые состоятся в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Решение о выборе столицы соревнований было принято представителями 50 европейских национальных комитетов на генеральной ассамблее ЕОК в Минске путем поднятия рук.

Европейские игры проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Впервые соревнования состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан). Их участниками стали более 5700 спортсменов, которые разыграли 253 комплекта наград в 31 виде спорта, пять из них были неолимпийскими.

Вторые Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. Участники игр в Минске разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта, соревнования в восьми из них станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио. При этом прямой отбор на Олимпиаду-2020 предусмотрен в стрельбе из лука, каратэ, стрельбе и настольном теннисе.

 
Теги: Минск
 
 
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Польский Краков примет III Европейские игры, которые состоятся в 2023 году.
 
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