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Польша проведет III Европейские игры

22.06.2019 11:53 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша примет III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году. Такое решение принято сегодня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, сообщает БЕЛТА.

Организаторы Игр-2023 планируют, что соревнования лучших атлетов Старого Света пройдут в Кракове.

Таким образом, Польша примет эстафету от Минска, в котором в эти дни проходят II Европейские игры. В них принимают участие более 4 тыс. атлетов из 50 стран, которые разыгрывают награды в 15 видах спорта.

Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана - Баку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша примет III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году. Такое решение принято сегодня в Минске на Генеральной ассамблее...
 
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Европейские игры-2023 пройдут в польском Кракове
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