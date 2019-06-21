|
Польша проведет III Европейские игры
22.06.2019 11:53 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша примет III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году. Такое решение принято сегодня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, сообщает БЕЛТА.
Организаторы Игр-2023 планируют, что соревнования лучших атлетов Старого Света пройдут в Кракове.
Таким образом, Польша примет эстафету от Минска, в котором в эти дни проходят II Европейские игры. В них принимают участие более 4 тыс. атлетов из 50 стран, которые разыгрывают награды в 15 видах спорта.
Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана - Баку.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша примет III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году. Такое решение принято сегодня в Минске на Генеральной ассамблее...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)