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Белорусские стрелки заняли 4-е место на II Европейских играх
22.06.2019 12:08 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские стрелки Виктория Чайка и Абдул-Азиз Курди остановились в шаге от пьедестала в соревнованиях смешанных пар в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во встрече за бронзу белорусский тандем уступил немецкому дуэту Сандра Райтц / Кристиан Райтц.
В финале будут соперничать стрелки России и Сербии.-0-
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские стрелки Виктория Чайка и Абдул-Азиз Курди остановились в шаге от пьедестала в соревнованиях смешанных пар в стрельбе из...
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