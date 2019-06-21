Белорусские стрелки заняли 4-е место на II Европейских играх

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские стрелки Виктория Чайка и Абдул-Азиз Курди остановились в шаге от пьедестала в соревнованиях смешанных пар в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во встрече за бронзу белорусский тандем уступил немецкому дуэту Сандра Райтц / Кристиан Райтц.

В финале будут соперничать стрелки России и Сербии.-0-