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Европейские игры. Шаракова выиграла бронзу в командной велогонке на шоссе
22.06.2019 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
22 июня во второй соревновательный день на Европейских играх прошла женская командная гонка на шоссе.
Спортсменкам предстояло преодолеть 8 кругов по 15 километров по улицам Минска.
1. Лорена Виебес (Голландия) – 3:08, 13
2. Марианне Фус (Голландия) – 3:08, 13
3. Татьяна Шаракова (Беларусь) – 3:08, 13
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22 июня во второй соревновательный день на Европейских играх прошла женская командная гонка на шоссе.
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