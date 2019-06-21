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Европейские игры. Шаракова выиграла бронзу в командной велогонке на шоссе

22.06.2019 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

22 июня во второй соревновательный день на Европейских играх прошла женская командная гонка на шоссе.

Спортсменкам предстояло преодолеть 8 кругов по 15 километров по улицам Минска.

1. Лорена Виебес  (Голландия) – 3:08, 13

2. Марианне Фус (Голландия) – 3:08, 13

3. Татьяна Шаракова (Беларусь) – 3:08, 13

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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22 июня во второй соревновательный день на Европейских играх прошла женская командная гонка на шоссе.
 
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