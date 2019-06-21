Сергей Гуренко: «Заслуженно проиграли «Торпедо-БелАЗ». С чем связано? Думаю, где-то недонастрой был»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал крупное поражение от «Торпедо-БелАЗ» (0:3) в матче 12 тура.

– Считаю, что мы сегодня проиграли заслужено. Нельзя так начинать матчи и давать такой гандикап в два мяча. С чем связано? Трудно ответить, с чем. Думаю, где-то недонастрой был. Начали безобразно… Потом пытались. Ребята старались. Больших претензий к ребятам нет. Как говорится, желание есть, но оно должно подкрепляться подготовкой.

Мне было видно, что мы проигрывали во всех единоборствах, стартах, в силовой, в функциональной – во всех. А когда ноги не бегут, то и голова сразу… Все закономерно, – сказал Гуренко.