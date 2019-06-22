Гаврилович о проигрыше «Торпедо-БелАЗ» 0:3: «На самом деле, даже слов нет, не знаю, что об этом можно говорить, все просто в шоке»

Источник материала: Tribuna.com

Капитан минского «Динамо» Алексей Гаврилович прокомментировал крупное поражение от «Торпедо-БеЛАЗ» (0:3) в матче 12 тура.

– Прошлую игру выиграли с разгромным счетом, а сегодня такое обидное поражение.

– Какие тут могут быть эмоции, разочарование полное. Полностью провалили матч, с первых минут ничего не получалось совершенно. Мало того, что пропустили, так и еще и в атаке не могли ничего создать. Будем, конечно, смотреть игру, разбирать ошибки, но так играть нельзя вообще, ни дома, ни в гостях. На самом деле, даже слов нет, не знаю, что об этом можно говорить, все просто в шоке…

– Пропустили два гола за первые 8 минут. Такого в этом сезоне еще не было…

– Я даже не знаю, в чем причина. Чуть схему поменяли на эту игру. Но все равно, какая бы схема ни была, какие бы игроки не играли, таких матчей быть не должно ни при каких обстоятельствах. Надо разбираться, делать выводы, чтобы такого больше не повторялось.

– Вторую игру подряд пропускаем в самом начале. В чем причина?

– Даже в том матче мы первыми пропустили, плохо начали, но только там мы сумели сравнять счёт и выйти вперед. Хотя у соперников и тогда была возможность увеличить отрыв после первого мяча. Поэтому нельзя в дальнейшем допускать такие моменты. Вторую игру пропускаем первыми и еще моменты у своих ворот позволяем создавать. Так быть не должно.

– Был шанс сегодня подойти ближе к лидерам таблицы…

– Да, шанс был, но мы его упустили. Нет много времени расстраиваться, надо готовиться к следующим матчам. У нас очень плотный график сейчас: и чемпионат, и кубок, и еврокубки скоро начнутся. Поэтому все силы теперь будем отдавать в следующих играх.

– Два совсем противоположных результата у нас за два тура.

– Первый матч 6:1 выиграли, эту игру проиграли…Но надо понимать, что сейчас некоторые игроки ушли, состав изменился, новая схема. Чудес не бывает, на все нужно время, надо работать. Никто не волшебник. Но у Сергея Витальевича высокие требования, серьезные нагрузки, все, кто с ним работал, это знают, а он знает игроков. Поэтому сейчас нужно просто выполнять то, что он говорит, и результат, я думаю, придет.

– Сегодня в стартовом составе было двое футболистов из дубля, на скамейке запасных тоже наши молодые футболисты.

– Главный тренер доверяет молодым, конечно, это плюс для клуба. Где, как не в чемпионате проверять их. Чемпионат дублеров это одно, а высшая лига совсем другое. Если посмотреть, у нас на замене почти вся молодежь, и это хорошо. Никто к нам сейчас не приедет, не поможет. Только мы сами, та обойма, которая сейчас есть, можем выходить и добиваться результата, – сказал Гаврилович.