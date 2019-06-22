Сергей Гуренко: «Я сказал Тигиеву, что он должен привести себя в порядок. Вы же видите, что есть проблема лишнего веса»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после проигрыша «Торпедо-БелАЗ» (0:3) рассказал о том, почему из трех россиян остался только Георгий Тигиев.

– Из трех россиян в команде остался только Георгий Тигиев. Знаю, что вы разговаривали и с Аланом Чочиевым, и Виталием Дьяковым. Почему именно он остался? Чем он вас убедил?

– Я с ним поговорил и объяснил, что его проблема не в футбольных качествах. Георгий – очень хороший футболист. И я ему об этом сказал, что ты должен привести себя в порядок. Вы же видите, что есть проблема лишнего веса, функционалки – то, что видно не вооруженным взглядом. Он изъявил желание и сказал: «Я буду работать и приведу себя в норму». Я ему ответил: «Как только наберешь физически, ты будешь лучшим футболистом Беларуси по позиции левого/правого защитника. Но ты себя запустил. Может быть, еще много лет назад. Сейчас надо тебя реанимировать.

– С остальными говорили?

– Со всеми. У Дьякова воспалилась старая травма, с которой мы его приобрели. Что касается Чочиева, то позвонил его агент: «Вы рассчитываете на Алана?» Ответил, что на всех рассчитываю, но надо выполнять мои требования. Через день он перезвонил и сказал: «Мы будем расторгать контракт». Не вопрос, – сказал Гуренко.