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ПОЛЬСКИЙ КРАКОВ ПРИМЕТ III ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ В 2023 ГОДУ

22.06.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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ПОЛЬСКИЙ КРАКОВ ПРИМЕТ III ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ В 2023 ГОДУ

На прошедшей в Минске внеочередной Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Малопольский край и город Краков были выбраны в качестве хозяев III Европейских игр 2023 года.

Представители пятидесяти европейских олимпийских комитетов единогласно отдали свои голоса за Краков.

«Наш подход заключается в том, что мы хотели бы следовать принципам Олимпийской повестки до 2020 года», – заявил после выборов президент EOК Янез Кочианчич. – Это означает, что мы определим основные виды спорта, а затем обсудим с организаторами, какие из них они хотели бы видеть в программе соревнований, с акцентом на то, какие соревнования могут стать частью олимпийской квалификации и находится в статусе чемпионатов Европы».

Янез Кочианчич также отметил желание использовать как можно больше существующих объектов, при этом Краков и Малопольский регион располагают богатой спортивной инфраструктурой. Именно поэтому он выразил уверенность в сильной программе следующих Европейских игр.

«Олимпийские игры в 2024 году вернуться в Европу, поэтому мы хотели бы иметь спортивную программу третьего мультиспортивного форума с очень сильной олимпийской квалификацией, поскольку мы стремимся защищать нашу позицию ведущего континента на международной спортивной арене», – заявил президент ЕОК.

Ранее президент НОК Польши Анджей Красницкий представил кандидатуру Кракова на рассмотрение Генеральной ассамблеи.
«Мы твердо верим, что это большое мультиспортивное событие поспособствует развитию спорта в Европе, – сказал он. – А также покажут Европе и всему миру нашу страну, Польшу, город Краков и Малопольский край».


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Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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На прошедшей в Минске внеочередной Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Малопольский край и город Краков были выбраны в качестве
 
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