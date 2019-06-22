Лукашенко: быть у истоков создания Европейских игр – честь для Беларуси

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Быть у истоков создания Европейских игр – честь для Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия в Минске II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА. “Вот и настало время ярких побед. На гостеприимной белорусской земле мы открываем II Европейские игры”, – сказал Александр Лукашенко. Александр Лукашенко Глава государства приветствовал участников состязаний, гостей Минска и всех, кто следит за открытием соревнований, отметив, что история Европейских игр еще только начинается. “И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта. Мы счастливы возможности познакомить вас, наших гостей, с настоящей Беларусью – красивой, гостеприимной и уютной. Вы убедитесь, что здесь живут самые искренние и добрые люди, что наше дружелюбие – не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние души. Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, – это образ жизни белорусов. И мы дарим все это вам!” – подчеркнул Президент. В ближайшие 10 дней, добавил он, спортсменам и болельщикам предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу за медали и путевки на Олимпийские игры, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звезд мирового спорта

Читать полностью: https://m.belta.by/president/view/lukashenko-byt-u-istokov-sozdanija-evropejskih-igr-chest-dlja-belarusi-352155-2019/