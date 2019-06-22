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II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 22 ИЮНЯ

22.06.2019 21:35 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 22 ИЮНЯ

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй соревновательный день Европейских игр в Минске белорусские спортсмены завоевали 14 наград (4 золотые, 2 серебряные, 8 бронзовых), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В общекомандном медальном зачете белорусы уступают только российским атлетам, у которых 18 наград (9, 5, 4).

Пулевая стрельба. Пневматический пистолет. Микст. 10 м

1. Россия.

2. Сербия.

3. Германия.

Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка. Микст. 10 м

1. Россия-1.

2. Россия-2.

3. Чехия.

Стрельба из лука. Командный турнир. Классический лук. Женщины.

1. Великобритания.

2. Беларусь.

3. Дания.

Стрельба из лука. Командный турнир. Классический лук. Мужчины.

1. Франция.

2. Нидерланды.

3. Италия.

Спортивная акробатика. Балансовые упражнения. Группа. Женщины.

1. Беларусь.

2. Бельгия.

3. Португалия.

Спортивная акробатика. Динамические упражнения. Микст.

1. Россия.

2. Азербайджан.

3. Беларусь.

Спортивная акробатика. Динамические упражнения. Группа. Женщины.

1. Бельгия.

2. Португалия.

3. Беларусь.

Спортивная акробатика. Балансовые упражнения. Микст.

1. Беларусь.

2. Россия.

3. Азербайджан.

Велоспорт. Шоссе. Групповая гонка. Женщины.

1. Лорена Вибес (Нидерланды).

2. Марианне Вос (Нидерланды).

3. Татьяна Шаракова (Беларусь).

Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье.

1. Дина Аверина (Россия).

2. Линой Ашрам (Израиль).

3. Екатерина Галкина (Беларусь).

Дзюдо. Женщины.

До 48 кг

1. Дарья Белодед (Украина).

2. Ирина Долгова (Россия).

3. Юлия Фигуэроа (Испания), Маруся Стангар (Словения).

До 52 кг

1. Майлинда Кельменди (Косово).

2. Наталья Кузютина (Россия).

3. Челси Джайлс (Великобритания), Амандин Бюшар (Франция).

До 57 кг

1. Дарья Межецкая (Россия).

2. Нора Гякова (Косово).

3. Паулине Старке (Германия), Телма Монтейру (Португалия).

Дзюдо. Мужчины.

До 60 кг

1. Лукуми Чхвимиани (Грузия).

2. Франциско Гарригос (Испания).

3. Амиран Папинашвили (Грузия), Йор Верстратен (Бельгия).

До 66 кг

1. Георгий Зантарая (Украина).

2. Маттео Медвес (Италия).

3. Баграти Ниниашвили (Грузия), Важа Маргвелашвили (Грузия).

Самбо. Женщины.

До 48 кг

1. Елена Болдырева (Россия).

2. Анастасия Новикова (Украина).

3. Анфиса Копаева (Беларусь), Цветелина Цветанова (Болгария).

До 56 кг

1. Татьяна Казенюк (Россия).

2. Анастасия Архипова (Беларусь).

3. Лаура Фурнье (Франция), Даниэла Пороняну (Румыния).

До 64 кг

1. Екатерина Оноприенко (Россия).

2. Олена Сайко (Украина).

3. Татьяна Мацко (Беларусь), Анда-Михаэла Валвои (Румыния).

До 72 кг

1. Анжела Жилинская (Беларусь).

2. Нино Одзелашвили (Грузия).

3. Наталья Смаль (Украина), Галина Амбарцумян (Россия).

Свыше 80 кг

1. Анастасия Сапсай (Украина).

2. Елена Кебадзе (Грузия).

3. Алина-Петронела Паунеску (Румыния), Анна Балашова (Россия).

Самбо. Мужчины.

До 57 кг

1. Вахтанг Чидрашвили (Грузия).

2. Саян Хертек (Россия).

3. Владислав Бурдь (Беларусь), Мехман Халилов (Азербайджан).

До 68 кг

1. Александр Кокша (Беларусь).

2. Миндия Лулуашвили (Грузия).

3. Никита Клецков (Россия), Эмиль Хасанов (Азербайджан).

До 82 кг

1. Андрей Перепелюк (Россия).

2. Давид Григорян (Армения).

3. Тимофей Емельянов (Беларусь), Бесарион Берулава (Грузия).

До 100 кг

1. Давид Лориашвили (Грузия).

2. Виктор Решко(Латвия).

3. Альсим Черноскулов (Россия), Денис Тачии (Молдова).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй соревновательный день Европейских игр в Минске белорусские спортсмены завоевали 14 наград (4 золотые, 2 серебряные, 8 бронзовых),...
 
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