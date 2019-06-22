В Беларуси колоссальные традиции развития самбо - Елисеев

Источник материала: БелТА

Сергей Елисеев. Фото из архива ТАСС

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси колоссальные традиции развития самбо, заявил журналистам в Минске президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас Беларусь - это лидер, всегда в тройке, всегда в призерах. Здесь колоссальные традиции развития самбо, они заложены еще с советских времен, и, мне кажется, эти традиции активно развиваются. Это видно по результатам сегодняшних соревнований", - сказал Сергей Елисеев.

Председатель Белорусской федерации самбо Александр Кобрусев считает, что Беларусь занимает достойное место в мировом рейтинге и вносит достойный вклад в развитие этого вида спорта в мире и Европе. А проводимые на II Европейских играх соревнования - большой толчок для популяризации самбо.

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков отметил хорошую организацию игр в белорусской столице. "Минск - это уникальный город, здесь неоднократно проводились крупные соревнования, которые всегда проходили с большим успехом", - отметил он.

Во время II Европейских игр к самбо в первые дни приковано особое внимание. В составе белорусов мировые звезды этого вида спорта: победитель I Европейских игр в Баку Степан Попов, трехкратная чемпионка мира Татьяна Мацко, а также опытные Андрей Казусенок, Юрий Рыбак, Ольга Намазова. Медали в самбо разыгрываются 22 и 23 июня во Дворце спорта.-0-