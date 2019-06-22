Марцел Личка: «Ничья с «Шахтером» – нормальный итог для матча с таким соперником на выезде»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал гостевую ничью с «Шахтером» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата страны.

– Игра была хорошей подготовкой для Солигорска перед еврокубками, потому что было много эмоций и агрессии. Скорость игры неплохая. У нас в первом тайме очень хороший момент для взятия ворот был у Нехайчика, во втором Солигорск показал свои качества – у них тоже была очень хорошая возможность забить.

Ничья – неплохой результат для нас по такой игре. Поблагодарил ребят за храбрость, потому что было тяжело. Нам удалось сыграть в защите на ноль, только не удалось забить.

– И все же 0:0 – позитивный результат или отрицательный?

– Для нас каждый балл – позитив. Можно было добыть три очка как нам, так и противнику. Ничья – нормальный итог для матча с таким соперником на выезде.

– Показалось, что, когда меняли Артема Милевского, его реакцией было удивление.

– У нас обычно хорошее качество игры в центре поля. Но Солигорск прессинговал – и такого качества уже не было. Я бы хотел, чтобы в середине было больше энергии. Я не скажу, что он играл плохо. Надо было дать больше энергии в середине. Когда я был футболистом, тоже не любил замены. Но никаких вопросов — проблем с заменами нет.

– Вы сказали, что «Шахтер» готовится к еврокубкам. Ваша команда в них не сыграет, при этом в прошлом году именно здесь, в Солигорске, вы потеряли последний шанс попасть в еврокубок. Помните то поражение в серии пенальти?

– Я да. Это уже история, начался новый сезон. Да, нам будет тяжело смотреть, как белорусские команды играют первые туры еврокубкового отбора, тогда как нас там не будет. Это нормально, но нам хотелось бы играть во всех соревнованиях. Мы хотели переломить ситуацию: трижды неудачно играли с Солигорском в последнее время, постоянно теряли какие-то очки. Сегодня хотели победить, однако Солигорск показал хорошие качества как команда, – сказал Личка.