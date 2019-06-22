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Сергей Ташуев: «Хотели выиграть, во втором тайме было у нас большее преимущество над Брестом»

23.06.2019 00:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал домашнюю ничью с брестским «Динамо» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата страны.

– Я думаю, что прокомментировали матч болельщики в конце матча: игра понравилась. И соперник мастеровитый, и мы, естественно, команда сильная. Хотели выиграть, во втором тайме было у нас большее преимущество. Инициатива в концовке, додавливали, соперник уповал на контратаки, на большого Лаптева, на сбросы, что-то придумывал в эпизодах.

Игра боевая, жаль, что не выиграли. Мы идем своим путем, играем в свой футбол. Ребята порадовали движением, скоростью, агрессией. То что мы хотим, то и делали. Хотя соперники с хорошей квалификацией, с хорошим подбором футболистов. Я думаю, встречались две хорошие команды, которые перетягивали канат в ту или иную сторону. Кто больше, это уже мнение болельщиков. Думаю, и Брест доволен болельщиками. Матч хороший, боевой.

– Скажите, почему так тянули с заменами?

– С заменами не тянули – так сложилось. Есть вынужденные, есть невынужденные. Как сложилось, так сложилось, так решали. В принципе, десять человек, которые вышли на поле, свое дело делали. Валера Громыко в конце уже немножко подсел. Освежали атакующие действия, усиливали давление. Макс получил травму. И Матвейчика замена тоже связана с проблемами. Все зависит от хода матча.

– В Борисове Климович ошибся, не было соблазна заменить вратаря?

– У меня соблазны с другой стороны. По-другому соблазняют. У нас есть тренеры вратарей, есть аналитика. Определенные моменты анализируем, принимаем внутренние решения. Как есть, так оно и есть. Мы же с ними все время работаем – все видим, анализируем. Мы так же глубоко погружены в профессию, как и вы в свою. Если так решили, то так решили.

– Вы сказали, что сегодня доминировали и наиграли на победу, но что можно сказать по поводу одного очка в матчах с главными конкурентами?

– Все впереди. Проигран какой-то бой или бой условный пока еще не выигран... А игра с БАТЭ особенная. В игре с БАТЭ сравняли счет и, если бы не подарили второй гол, я не уверен, что БАТЭ обыграл бы нас. Это так, несчастный случай. Не сказать, что БАТЭ доминировал, до удаления у нас было три момента, у БАТЭ ни одного. И сегодня мы боролись за инициативу. Сегодня БАТЭ потерял, я думаю, все еще впереди, – сказал Ташуев.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал домашнюю ничью с брестским «Динамо» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата страны.
 
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