«Шахтер» – «Динамо» Брест. ОМОН оцепил фан-сектор брестчан и не пускал посетителей стадиона в туалет

Источник материала: Tribuna.com

В матче 12-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» принимал брестское «Динамо» (0:0).

Во время матча сотрудники ОМОН оцепили фан-сектор брестчан. Из-за этого в перерыве матча другие посетители стадиона не смогли сходить в туалет. Их попросту не пускали к зданию (для этого пришлось бы пройти мимо болельщиков брестчан). В распоряжении солигорских болельщиков оказалось лишь два биотуалета, к которым мгновенно выстроилась внушительная очередь. В итоге большинству желающих справить нужду пришлось делать это прямо на забор.

Директор стадиона «Строитель» Николай Щекотович прокомментировал инцидент.

– Приятно, что на матч против брестского «Динамо» пришло очень много болельщиков. К сожалению, случилась такая неприятная ситуация. Мы просто не предусмотрели подобное развитие событий, но это тоже опыт. Сделаем все возможное, чтобы в будущем таких инцидентов не повторялось, – сказал Щекотович.





Жесть в Солигорске: ОМОН вынудил болельщиков справлять нужду на забор