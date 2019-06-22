Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Вторые в области

Футбольная команда Городокской ДЮСШ в составе ребят 2004-2005 г. р. заняла второе место в чемпионате области среди детских юношеских спортивных школ.

В соревнованиях приняли участие 14 команд. Наши ребята опередили достойных соперников из Орши, Новополоцка, Полоцка, команды витебских ДЮСШ и районных спортивных школ. Уверенно идя к победе, юные городокские футболисты во втором финальном матче чемпионата не выдержали напора противника и проиграли. В результате в копилке нашей команды — серебряные медали.





Удерживают лидерство

Команда «Детскосельский» успешно выступает в играх чемпионата г. Витебска в формате 8х8 и чемпионата области по футболу.

В пятом туре чемпионата г. Витебска «Детскосельский» разгромил команду «Атлетик» из областного центра со счётом 7:1. Голы в ворота витебских спортсменов забили играющий тренер Сергей Куряков (4 раза), Виктор Рудов (2) и Вячеслав Мочкин. По результатам проведённых игр наша команда занимает второе место в турнирной таблице.

Третью победу подряд команда «Детскосельский» одержала в рамках чемпионата области по футболу. Со счётом 2:0 наши футболисты обыграли команду «Нива» из г. Толочина. Фортуна благоволила городокчанам на чужом поле. Мячи в ворота хозяев матча отправили Алексей Плехневич и Илья Мялик. Набрав 9 очков, «Детскосельский» занимает первое место в своей группе.

Любовь ШЛЕЙКО.