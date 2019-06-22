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23.06.2019 — Новости Спорта | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Вторые в области
Футбольная команда Городокской ДЮСШ в составе ребят 2004-2005 г. р. заняла второе место в чемпионате области среди детских юношеских спортивных школ.
В соревнованиях приняли участие 14 команд. Наши ребята опередили достойных соперников из Орши, Новополоцка, Полоцка, команды витебских ДЮСШ и районных спортивных школ. Уверенно идя к победе, юные городокские футболисты во втором финальном матче чемпионата не выдержали напора противника и проиграли. В результате в копилке нашей команды — серебряные медали.
Удерживают лидерство
Команда «Детскосельский» успешно выступает в играх чемпионата г. Витебска в формате 8х8 и чемпионата области по футболу.
В пятом туре чемпионата г. Витебска «Детскосельский» разгромил команду «Атлетик» из областного центра со счётом 7:1. Голы в ворота витебских спортсменов забили играющий тренер Сергей Куряков (4 раза), Виктор Рудов (2) и Вячеслав Мочкин. По результатам проведённых игр наша команда занимает второе место в турнирной таблице.
Третью победу подряд команда «Детскосельский» одержала в рамках чемпионата области по футболу. Со счётом 2:0 наши футболисты обыграли команду «Нива» из г. Толочина. Фортуна благоволила городокчанам на чужом поле. Мячи в ворота хозяев матча отправили Алексей Плехневич и Илья Мялик. Набрав 9 очков, «Детскосельский» занимает первое место в своей группе.
Любовь ШЛЕЙКО.
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Вторые в области Футбольная команда Городокской ДЮСШ в составе ребят 2004-2005 г. р. заняла второе место в чемпионате области среди детских юношеских спортивных...
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