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Из 14 медалей, завоеванных белорусами в 1-й день II Европейских игр, лишь три добыты в олимпийских дисциплинах

23.06.2019 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По итогам первого наградного дня II Европейских игр белорусские представители завоевали 14 наград (4-2-8). Больше выиграли лишь российские атлеты.

Однако лишь три медали завоеваны белорусами в олимпийских дисциплинах. Серебро выиграно в командном турнире лучниц, бронзу оформили велосипедистка Татьяна Шаракова в групповой гонке и гимнастка-«художница» Екатерина Галкина в многоборье.

Все другие белорусские награды субботы приходятся на акробатику и самбо, не являющимися олимпийскими видами спорта.

 
 
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По итогам первого наградного дня II Европейских игр белорусские представители завоевали 14 наград (4-2-8).
 
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