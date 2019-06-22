Из 14 медалей, завоеванных белорусами в 1-й день II Европейских игр, лишь три добыты в олимпийских дисциплинах

Источник материала: Tribuna.com

По итогам первого наградного дня II Европейских игр белорусские представители завоевали 14 наград (4-2-8). Больше выиграли лишь российские атлеты.

Однако лишь три медали завоеваны белорусами в олимпийских дисциплинах. Серебро выиграно в командном турнире лучниц, бронзу оформили велосипедистка Татьяна Шаракова в групповой гонке и гимнастка-«художница» Екатерина Галкина в многоборье.

Все другие белорусские награды субботы приходятся на акробатику и самбо, не являющимися олимпийскими видами спорта.