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Европейские игры. Бокс. Сафарьянц против Карханина и другие бои

23.06.2019 10:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Европейские игры-2019.

Бокс

Предварительные бои

Мужчины

1/16 финала

До 64 кг

Вазген Сафарьянц (Беларусь) – Семен Карханин (Эстония)

1/8 финала

До 49 кг

Евгений Кармильчик (Беларусь) – Артур Хофханнисян (Армения)

До 75 кг

Вадим Панков (Беларусь) – Серхат Гулер (Турция)

До 91 кг

Владислав Смягликов (Беларусь) – Кренар Алиу (Финляндия)

Женщины

1/8 финала

До 51 кг

Ольга Лущик (Беларусь) – Тетиана Коб (Украина)

До 60

Алла Ершевич (Беларусь) – Юлия Циплакова (Украина)

 

 
 
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