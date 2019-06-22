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Европейские игры. Бокс. Сафарьянц против Карханина и другие бои
23.06.2019 10:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Европейские игры-2019.
Бокс
Предварительные бои
Мужчины
1/16 финала
До 64 кг
Вазген Сафарьянц (Беларусь) – Семен Карханин (Эстония)
1/8 финала
До 49 кг
Евгений Кармильчик (Беларусь) – Артур Хофханнисян (Армения)
До 75 кг
Вадим Панков (Беларусь) – Серхат Гулер (Турция)
До 91 кг
Владислав Смягликов (Беларусь) – Кренар Алиу (Финляндия)
Женщины
1/8 финала
До 51 кг
Ольга Лущик (Беларусь) – Тетиана Коб (Украина)
До 60
Алла Ершевич (Беларусь) – Юлия Циплакова (Украина)
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Европейские игры-2019.
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