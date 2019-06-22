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Истбурн (WTA). Первый круг. Саснович против Петерсон
23.06.2019 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом круге турнира в Истбурне Александра Саснович (36, WTA) сыграет с Ребеккой Петерсон (64, Швеция). Начало встречи около 16.00 по белорусскому времени.
Сетка турнира
Nature Valley International
Истбурн, Великобритания
23 – 29 июня 2019
Premier
Призовой фонд – 998 712 долларов
Открытые корты, трава
Первый круг
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В первом круге турнира в Истбурне Александра Саснович (36, WTA) сыграет с Ребеккой Петерсон (64, Швеция).
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