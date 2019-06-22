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Истбурн (WTA). Первый круг. Саснович против Петерсон

23.06.2019 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первом круге турнира в Истбурне Александра Саснович (36, WTA) сыграет с Ребеккой Петерсон (64, Швеция). Начало встречи около 16.00 по белорусскому времени.

Сетка турнира здесь.

Nature Valley International

Истбурн, Великобритания

23 – 29 июня 2019

Premier

Призовой фонд – 998 712 долларов

Открытые корты, трава

Первый круг

Александра Саснович (Беларусь)  Ребекка Петерсон (Швеция)
Дата проведения
23 июня, 16.00
Онлайн матча

Маргарита Гаспарян (Россия)  Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
23 июня, 14.30
Онлайн матча

Айла Томлянович (Австралия)  Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
23 июня, 16.00
Онлайн матча

Дарья Касаткина (Россия)  Андреа Петкович (Германия)
Дата проведения
23 июня, 17.30
Онлайн матча

Даяна Ястремская (Украина)  Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
23 июня, 16.00
Онлайн матча

Анетт Контавейт (Эстония)  Хэрриет Дарт (Великобритания)
Дата проведения
23 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Кэти Суон (Великобритания)  Чжан Шуай (Китай)
Дата проведения
23 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Ализе Корне (Франция)  Хизер Уотсон (Великобритания)
Дата проведения
23 июня, 14.30
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция)  Джессика Пегула (США)
Дата проведения
23 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Ван Цян (Китай)  Магда Линетт (Польша)
Дата проведения
23 июня, 17.30
Онлайн матча

 

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)  Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
23 июня, 17.30
Онлайн матча

 

Фиона Ферро (Франция)  Анна-Лена Фридсам (Германия)
Дата проведения
23 июня, 17.30
Онлайн матча

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В первом круге турнира в Истбурне Александра Саснович (36, WTA) сыграет с Ребеккой Петерсон (64, Швеция).
 
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