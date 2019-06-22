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Европейские игры. Самсонов, Виктория Павлович и Богданова сыграют в 1/16 финала
23.06.2019 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Европейские игры-2019
Настольный теннис
Смешанный парный разряд
Первый раунд
Павел Платонов / Надежда Богданова (Беларусь) – Адам Сзуди / Сзандра Пергел (Венгрия) 3:0 (11:8, 11:8, 11:6)
Женщины
1/16 финала
Надежда Богданова (Беларусь) – Георгина Пота (Венгрия)
Виктория Павлович (Беларусь) – Елизабета Самара (Румыния)
Мужчины
1/16 финала
Владимир Самсонов (Беларусь) – Ниаголь Стоянов (Италия)
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Европейские игры-2019 Настольный теннис Смешанный парный разряд Первый раунд Павел Платонов / Надежда Богданова (Беларусь) – Адам Сзуди / Сзандра Пергел (Венгрия) 3:0...
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