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Европейские игры. Самсонов, Виктория Павлович и Богданова сыграют в 1/16 финала

23.06.2019 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Европейские игры-2019

Настольный теннис

Смешанный парный разряд

Первый раунд

Павел Платонов / Надежда Богданова (Беларусь) – Адам Сзуди / Сзандра Пергел (Венгрия) 3:0 (11:8, 11:8, 11:6)

Женщины

1/16 финала

Надежда Богданова (Беларусь) – Георгина Пота (Венгрия)

Виктория Павлович (Беларусь) – Елизабета Самара (Румыния)

Мужчины

1/16 финала

Владимир Самсонов (Беларусь) – Ниаголь Стоянов (Италия)

 
 
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Европейские игры-2019 Настольный теннис Смешанный парный разряд Первый раунд Павел Платонов / Надежда Богданова (Беларусь) – Адам Сзуди / Сзандра Пергел (Венгрия) 3:0...
 
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