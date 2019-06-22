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Алексей Протас: «Я умный хоккеист с пониманием игры. Но мне еще нужно работать над катанием и скоростью»
23.06.2019 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Алексей Протас, который был выбран «Вашингтоном» под общим 91-м номером, поделился впечатлениями после процедуры драфта.
– Пару дней назад я обстоятельно разговаривал с представителями «Вашингтона» и сегодня рад и горд стать частью этой команды.
- Что ты почувствовал, когда услышал свое имя?
– Это просто невероятное чувство, у меня затряслись коленки. Я очень счастлив быть здесь сейчас!
- Как ты можешь описать себя как игрока, свою игру?
– Я умный хоккеист с пониманием игры. Но мне еще нужно работать над катанием и скоростью. В целом я умный нападающий, который умеет отдавать хорошие передачи.
- Как собираешься налаживать катание?
– Начну работать над ним и скоростью в июле. В течение двух-трех сезонов я смогу улучшить эти компоненты.
- Можешь сравнить себя с кем-то из энхаэловцев?
– Когда был маленьким, мне нравился Павел Дацюк, но когда начал подрастать, больше следил за высокими хоккеистами – как Евгений Малкин. Мне очень импонирует его стиль игры.
- Почему тебя называют гадюкой (The Viper)?
– Кто-то в «Принс-Альберте» дал мне эту кличку. Не знаю, почему.
- Есть ли сейчас в составе «Вашингтона» люди, с которыми ты бы хотел пообщаться?
– Конечно! Мне хочется поговорить с русскими ребятами. Но вообще, конечно, было бы круто встретиться со всеми игроками «Кэпс».
- Что бы ты обсудил, например, с Александром Овечкиным?
– Ну, например, Кубок Стэнли. Спросил бы о его чувствах после завоевания трофея. Если не ошибаюсь, он играл в НХЛ 12 лет, прежде чем сумел завоевать Кубок Стэнли. Я определенно хотел бы поговорить с ним об этом, – сказал Протас.
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Алексей Протас: «Я умный хоккеист с пониманием игры. Но мне еще нужно работать над катанием и скоростью»
Белорусский нападающий Алексей Протас, который был выбран «Вашингтоном» под общим 91-м номером, поделился впечатлениями после процедуры драфта.
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