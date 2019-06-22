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Алексей Протас: «Я умный хоккеист с пониманием игры. Но мне еще нужно работать над катанием и скоростью»

23.06.2019 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Алексей Протас, который был выбран «Вашингтоном» под общим 91-м номером, поделился впечатлениями после процедуры драфта.

– Пару дней назад я обстоятельно разговаривал с представителями «Вашингтона» и сегодня рад и горд стать частью этой команды.

- Что ты почувствовал, когда услышал свое имя?

– Это просто невероятное чувство, у меня затряслись коленки. Я очень счастлив быть здесь сейчас!

- Как ты можешь описать себя как игрока, свою игру?

– Я умный хоккеист с пониманием игры. Но мне еще нужно работать над катанием и скоростью. В целом я умный нападающий, который умеет отдавать хорошие передачи.

- Как собираешься налаживать катание?

– Начну работать над ним и скоростью в июле. В течение двух-трех сезонов я смогу улучшить эти компоненты.

- Можешь сравнить себя с кем-то из энхаэловцев?

– Когда был маленьким, мне нравился Павел Дацюк, но когда начал подрастать, больше следил за высокими хоккеистами – как Евгений Малкин. Мне очень импонирует его стиль игры.

- Почему тебя называют гадюкой (The Viper)?

– Кто-то в «Принс-Альберте» дал мне эту кличку. Не знаю, почему.

- Есть ли сейчас в составе «Вашингтона» люди, с которыми ты бы хотел пообщаться?

– Конечно! Мне хочется поговорить с русскими ребятами. Но вообще, конечно, было бы круто встретиться со всеми игроками «Кэпс».

- Что бы ты обсудил, например, с Александром Овечкиным?

– Ну, например, Кубок Стэнли. Спросил бы о его чувствах после завоевания трофея. Если не ошибаюсь, он играл в НХЛ 12 лет, прежде чем сумел завоевать Кубок Стэнли. Я определенно хотел бы поговорить с ним об этом, – сказал Протас.

 
 
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Белорусский нападающий Алексей Протас, который был выбран «Вашингтоном» под общим 91-м номером, поделился впечатлениями после процедуры драфта.
 
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