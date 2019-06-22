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Неймар – друзьям в «Барселоне»: «Успокойтесь, я вернусь»

23.06.2019 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в «Барселону».

«Успокойтесь, я вернусь», – написал бразилец своим друзьям из клуба посредством WhatsApp.

Неймар поддерживает отношения с Луисом Суаресом и Лионелем Месси. У них есть общий чат в мессенджере.

Напомним, что Неймар играл за испанскую команды с 2013 по 2017 годы.

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все

 
 
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Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в «Барселону».
 
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