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Неймар – друзьям в «Барселоне»: «Успокойтесь, я вернусь»
23.06.2019 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «ПСЖ»
«Успокойтесь, я вернусь», – написал бразилец своим друзьям из клуба посредством WhatsApp.
Неймар поддерживает отношения с Луисом Суаресом и Лионелем Месси. У них есть общий чат в мессенджере.
Напомним, что Неймар играл за испанскую команды с 2013 по 2017 годы.
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Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в «Барселону».
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