Неймар – друзьям в «Барселоне»: «Успокойтесь, я вернусь»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «ПСЖ» хочет вернуться в «Барселону».

«Успокойтесь, я вернусь», – написал бразилец своим друзьям из клуба посредством WhatsApp.

Неймар поддерживает отношения с Луисом Суаресом и Лионелем Месси. У них есть общий чат в мессенджере.

Напомним, что Неймар играл за испанскую команды с 2013 по 2017 годы.

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все