Белорусы вышли в 1/4 финала микста турнира по настольному теннису на Европейских играх

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Надежда Богданова и Павел Платонов

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Надежда Богданова и Павел Платонов вышли в четвертьфинал соревнований смешанных пар турнира по настольному теннису II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белорусский дуэт уверенно переиграл венгерскую пару Шандра Пергель / Адам Шуди - 3:0. В четвертьфинале Надежду Богданову и Павла Платонова ждет встреча с французским тандемом Лаура Гаснье / Тристан Флоре.

В 1/16 финала женского одиночного разряда Надежда Богданова сегодня не смогла устоять перед опытной венгерской спортсменкой Георгиной Потой, уступив с "сухим" счетом 0:4. Виктория Павлович в матче за выход в 1/8 финала будет соперничать с румынкой Элизабетой Самарой.

У мужчин лидер белорусской команды Владимир Самсонов в поединке 1/16 финала встретится с итальянским теннисистом Ниаголом Стояновым.-0-