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«Барселоне» предложили подписать Алвеса
23.06.2019 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Дани Алвес может вернуться в «Барселону».
Услуги бразильца были предложены испанскому клуба. Отмечается, что «Барса» будет изучать ситуацию и не исключает ни один из вариантов.
Ранее Алвес объявил об уходе из «ПСЖ».
36-летний футболист выступал за каталонцев с 2008 по 2016 годы.
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Защитник Дани Алвес может вернуться в «Барселону».
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