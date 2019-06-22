«Барселоне» предложили подписать Алвеса

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Дани Алвес может вернуться в «Барселону».

Услуги бразильца были предложены испанскому клуба. Отмечается, что «Барса» будет изучать ситуацию и не исключает ни один из вариантов.

Ранее Алвес объявил об уходе из «ПСЖ».

36-летний футболист выступал за каталонцев с 2008 по 2016 годы.