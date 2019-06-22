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Европейские игры. Самбо. Жарская, Гореликова, Казусенок, Рыбак поборются в финале
23.06.2019 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Европейские игры-2019
Самбо
Финалы
Женщины
до 52 кг
Диана Рябова (Россия) – Марина Жарская (Беларусь)
до 60 кг
Сабина Артемчуц (Молдова) – Вера Гореликова (Беларусь)
Мужчины
до 90 кг
Сергей Рябов (Россия) – Андрей Казусенок (Беларусь)
до 100 кг
Бека Бердзенишвили (Грузия) – Юрий Рыбак (Беларусь)
Схватки за бронзу
Женщины
до 68 кг
Ольга Намазова (Беларусь) – Ивана Яндрич (Сербия)
до 80 кг
Светлана Тимошенко (Беларусь) – Хлоэ Брю (Франция)
Мужчины
до 52 кг
Гиви Надареишвили (Грузия) – Максим Красинский (Беларусь)
до 62 кг
Дмитрий Евдошенко (Украина) – Иван Анискевич (Беларусь)
до 74 кг
Степан Попов (Беларусь) – Сумпор Дино-Доминик (Хорватия)
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