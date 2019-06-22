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Европейские игры. Самбо. Жарская, Гореликова, Казусенок, Рыбак поборются в финале

23.06.2019 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Европейские игры-2019

Самбо

Финалы

Женщины

до 52 кг

Диана Рябова (Россия) – Марина Жарская (Беларусь)

до 60 кг

Сабина Артемчуц (Молдова) – Вера Гореликова (Беларусь)

Мужчины

до 90 кг

Сергей Рябов (Россия) – Андрей Казусенок (Беларусь)

до 100 кг

Бека Бердзенишвили (Грузия) – Юрий Рыбак (Беларусь)

 

Схватки за бронзу

Женщины

до 68 кг

Ольга Намазова (Беларусь) – Ивана Яндрич (Сербия)

до 80 кг

Светлана Тимошенко (Беларусь) – Хлоэ Брю (Франция)

Мужчины

до 52 кг

Гиви Надареишвили (Грузия) – Максим Красинский (Беларусь) 

до 62 кг

Дмитрий Евдошенко (Украина) – Иван Анискевич (Беларусь)

до 74 кг

Степан Попов (Беларусь) – Сумпор Дино-Доминик (Хорватия)

 
 
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Европейские игры-2019 Самбо Финалы Женщины до 52 кг Диана Рябова (Россия) – Марина Жарская (Беларусь) до 60 кг Сабина Артемчуц (Молдова) – Вера Гореликова (Беларусь)...
 
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