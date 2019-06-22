Меморандум о сотрудничестве подписан между федерациями дзюдо Беларуси и Сербии

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23 июня, Минск /Павел Горбач - БЕЛТА/. Сегодня в спорткомплексе "Чижовка-Арена" подписан меморандум о сотрудничестве между Белорусской федерацией дзюдо и Федерацией дзюдо Сербии, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ подписали глава белорусского объединения Павел Ясеновский и председатель сербской федерации Иван Тодоров. В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля и президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

Замминистра отметил, что развитию взаимоотношений Беларуси и Сербии на самом высоком уровне уделяется много внимания. "Между нашими странами сложились теплые, дружеские отношения. И нам, безусловно, очень приятно, что связи работают и на уровне федераций. Мы полагаем, что подписание этого меморандума позволит еще больше углубить наши отношения, позволит усилить обмен спортивными делегациями. Будем прилагать усилия, чтобы сербские коллеги и дзюдоисты приезжали и выступали у нас", - сказал Александр Барауля.

Президент Европейского союза дзюдо добавил, что у организации существует множество интересных программ, которые реализуются в 51 федерации, состоящей в союзе. "Но очень приятно, когда две федерации непосредственно договариваются о том, что они будут сотрудничать, находить возможности для совместных тренировок, развития программ для детей и родителей, тренеров. Уверен, что это принесет плоды как двум федерациям, так и Европейскому союзу дзюдо. Мы надеемся, что данное сотрудничество будет продолжаться долгие годы", - подчеркнул он.

Первые награды среди дзюдоистов были разыграны в Минске 22 июня. Во второй день соревнований в спорткомплексе "Чижовка-Арена" лучшие из дзюдоистов разделят четыре комплекта наград: женщины в весе 63 кг и 70 кг и мужчины 73 кг и 81 кг. На татами сегодня вышли и три белорусских спортсмена: Вадим Шока, Виктория Новикова и Жанна Осипович. Состязания среди дзюдоистов продлятся до 25 июня.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них участвуют более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Состязания принимают 12 спортивных объектов.-0-