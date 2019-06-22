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Белорус Александр Рябушенко стал четвертым в групповой шоссейной велогонке Европейских игр
23.06.2019 16:25 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские велогонщики не смогли войти в число призеров групповой шоссейной гонки II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус Александр Рябушенко до самого финиша претендовал на попадание в медальную тройку, но на последних метрах гонки ему не повезло, и он остался на четвертой позиции. Чемпионом стал итальянский спортсмен Давиде Баллерини, который преодолел дистанцию протяженностью 180 км по улицам Минска за 4 ч. 10 мин. 04 сек. Серебро завоевал эстонец Ало Якин, бронза у австрийца Даниэля Ауэра.
Накануне в женской групповой гонке белоруска Татьяна Шаракова стала обладательницей бронзовой медали. Чемпионский титул завоевала представительница Нидерландов Лорена Вибес, серебро у ее соотечественницы Марианны Вос.
Шоссейным велогонщикам осталось разыграть два комплекта наград - 25 июня пройдут две индивидуальные гонки с раздельным стартом (у женщин и мужчин).-0-
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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские велогонщики не смогли войти в число призеров групповой шоссейной гонки II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА. ...
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