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Оценку организации II Европейских игр дадут гости - Барауля

23.06.2019 16:20 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Оценку организации II Европейских игр дадут гости - Барауля

23 июня, Минск /Павел Горбач - БЕЛТА/. Оценку организации II Европейских игр после их завершения дадут приехавшие в Беларусь гости. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.

"На протяжении двух последних лет прилагались большие усилия, чтобы организовать игры на самом высоком уровне. Когда они завершатся, оценку дадут, наверное, те гости, которые к нам приехали, - сказал Александр Барауля. - Но если говорить о моих впечатлениях, мне кажется, многое из того, что мы задумали, в общем-то реализовано. Осталось дело за малым: нашим спортсменам - удачно выступить, порадовать наших людей, зрителей. Думаю, что мы еще услышим многие имена".

"Вчера прошел первый соревновательный день, мы завоевали 14 медалей, из них четыре золота. Надеемся поддерживать такой темп и в дальнейшем, - отметил замминистра. - Да, сейчас мы на втором месте по медалям. Но мы знаем те виды спорта, где традиционно сильны, будем прилагать усилия, чтобы занимать самые высокие места".

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них участвуют более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Состязания принимают 12 спортивных объектов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 июня, Минск /Павел Горбач - БЕЛТА/. Оценку организации II Европейских игр после их завершения дадут приехавшие в Беларусь гости. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА...
 
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