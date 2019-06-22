Попова о Евробаскете-2019: «Иногда пролистываю соцсети, и кажется, что сборную похоронили заранее»

Источник материала: Tribuna.com

Баскетболистка сборной Беларуси Мария Попова поделилась мнением о предстоящем Евробаскете.

- До старта Евробаскета – меньше недели. Как с атмосферой в сборной?

– Атмосфера в команде хорошая, все настроены позитивно. Хотя иногда пролистываю соцсети, и кажется, что нас похоронили заранее. К сожалению, я часто замечала такое в Беларуси: легче высказать негативное мнение, чем поддержать команду.

- Все говорят, что на чемпионате Европы у женской сборной Беларуси – самая сложная группа.

– Да, у нас все соперники сильные. Но мы выходили из разных передряг, и нас рано списывать со счетов. Это женский баскетбол, мяч круглый. Я настроена позитивно, настроена бороться в каждом матче, а там будет видно, что и как.

- Усложняет ли ситуацию то, что первый матч нашей сборной – против хозяек (сборная Сербии – прим.) турнира?

– Для меня это ничего не значит. Какая разница, с кем играть? Все равно со всеми придется встретиться, – сказала Попова.

Напомним, что турнир стартует 27 июня.