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Василий Кириенко: «Начитался на форуме комментариев, что людям не нравятся Европейские игры. Но, думаю, зрители для себя что-то новое узнали»

23.06.2019 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский гонщик Василий Кириенко поделился мнением о Европейских играх.

«Все классно. Даже удивительно было, что нас очень тепло публика в Минске встречала. Все было позитивно. Просто трасса не очень подходит, я такие не очень люблю. Нервная трасса. Не то чтобы сложная, просто... Даже компания гонщиков такая, что культура вождения другая. Ребята в повороты заходят по не очень логичной траектории.

От соревнований хорошие впечатления. Все было удобно. Трасса была хорошо перекрыта. Единственное, зрителей хотелось бы видеть поближе. Как-то очень далеко их отсоединили от гонки.

В первую очередь было очень приятно, потому что я начитался на форуме комментариев, что людям не нравятся игры. Во всяком случае, есть несколько категорий людей. Одни работают и ходят, как говорится, по квартире. Другие хотят что-то увидеть. Думаю, некоторые зрители для себя что-то новое узнали: они тепло встречали гонщиков, уже за Беларусь болели.

Приятно было помочь партнеру по команде (Александру Рябушенко, занявшему 4-е место – Tribuna.com). Сделал все что мог. Единственное, концовка чуть смазалась», – сказал Кириенко.

Кириенко закончил гонку восьмым, отстав от победителя на 54 секунды.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорус Александр Рябушенко стал четвертым в групповой шоссейной велогонке Европейских игр
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