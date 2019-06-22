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«Кайрат» Шпилевского сыграл вничью с «Жетысу». Отставание от лидера сократилось до шести очков

23.06.2019 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 15-м туре чемпионата Казахстана «Кайрат» Алексея Шпилевского сыграл вничью с «Жетысу» (0:0), за который выступает Никита Наумов. 

«Астана», лидирующая в чемпионате, проиграла в гостях «Ордобасы» (3:2)

Таким образом, команда Шпилевского занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на шесть очков. 

 
 
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В 16-м туре чемпионата Казахстана «Кайрат» Алексея Шпилевского сыграл вничью с «Жетысу» (0:0), за который выступает Никита Наумов.
 
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