Белорусские акробатки завоевали бронзу в многоборье на II Европейских играх

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали бронзу в многоборье комбинированных упражнений на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трио уверенно справилось со своим выступлением, получив 29,060 балла. Чемпионами игр стали бельгийки - 29,960, а на вторую ступень пьедестала почета поднялись представительницы Португалии - 29,110.

Для Вероники Набокиной, Юлии Ивончик и Карины Сандович это третья награда II Европейских игр. 22 июня они завоевали золотую и бронзовую медали в отдельных упражнениях.-0-