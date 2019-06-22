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Белорусские акробатки завоевали бронзу в многоборье на II Европейских играх
23.06.2019 18:05 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали бронзу в многоборье комбинированных упражнений на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Трио уверенно справилось со своим выступлением, получив 29,060 балла. Чемпионами игр стали бельгийки - 29,960, а на вторую ступень пьедестала почета поднялись представительницы Португалии - 29,110.
Для Вероники Набокиной, Юлии Ивончик и Карины Сандович это третья награда II Европейских игр. 22 июня они завоевали золотую и бронзовую медали в отдельных упражнениях.-0-
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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали бронзу в многоборье комбинированных упражнений на II Европейских...
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