Белорусские самбисты завоевали четыре бронзовые награды на турнире II Европейских игр

Источник материала: БелТА

Ольга Намазова

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали четыре бронзовые награды во второй день турнира по самбо II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

На третью ступень пьедестала почета поднимались Иван Анискевич (весовая категория - 62 кг), Степан Попов (74 кг), Ольга Намазова (68 кг) и Светлана Тимошенко (80 кг).

"Схватка далась тяжело, соперник попался очень неудобный, высокий. На прошлом чемпионате Европы я ему проиграл, сейчас взял реванш и реабилитировался", - сказал журналистам Иван Анискевич. Он добавил, что медаль II Европейских игр - долгожданная, с 2015 года белорусскому атлету не удавалось завоевать наград международного форума.

Его партнер по команде Степан Попов отметил высокий уровень конкуренции в самбо. "Все четыре года атлеты из стран Европы готовились к II Европейским играм. Даже россияне, являющиеся многократными чемпионами мира, проигрывали сегодня. Физически и психологически я был готов бороться за золото, но, когда вышел на ковер, пришлось тяжело. Тем не менее бронза - хороший результат для меня", - сказал спортсмен. Он добавил, что бороться на домашнем форуме - это большая ответственность.

На турнире по самбо II Европейских игр за 18 комплектов наград соревнуются 144 атлета. Состязания завершатся сегодня в минском Дворце спорта.-0-