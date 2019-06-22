«Барселона» контактировала с «ПСЖ», но получила отказ по Неймару

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Неймар хочет уйти из «ПСЖ».

Однако сделать это будет непросто. , куда стремится вернуться бразилец, ранее контактировала с и хотела узнать о намерениях парижан относительно Неймара.

«ПСЖ» быстро свернул переговоры и не захотел продавать 27-летнего форварда, сообщает Téléfoot.

Развитие ситуации зависит еще и от того, готов ли Неймар пойти в конфронтацию с «ПСЖ» ради ухода.

Как отмечает источник, может побороться за бразильца в случае ухода Гарета Бэйла этим летом.

«Барса» хочет подписать и Гризманна, и Неймара. Уже есть четкий план