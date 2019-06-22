|
«Барселона» контактировала с «ПСЖ», но получила отказ по Неймару
23.06.2019 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Неймар хочет уйти из «ПСЖ».
Однако сделать это будет непросто.
«ПСЖ» быстро свернул переговоры и не захотел продавать 27-летнего форварда, сообщает Téléfoot.
Развитие ситуации зависит еще и от того, готов ли Неймар пойти в конфронтацию с «ПСЖ» ради ухода.
Как отмечает источник,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Неймар хочет уйти из «ПСЖ».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)