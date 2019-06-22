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«Барселона» контактировала с «ПСЖ», но получила отказ по Неймару

23.06.2019 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Неймар хочет уйти из «ПСЖ».

Однако сделать это будет непросто. «Барселона», куда стремится вернуться бразилец, ранее контактировала с «ПСЖ» и хотела узнать о намерениях парижан относительно Неймара. 

«ПСЖ» быстро свернул переговоры и не захотел продавать 27-летнего форварда, сообщает Téléfoot.

Развитие ситуации зависит еще и от того, готов ли Неймар пойти в конфронтацию с «ПСЖ» ради ухода.

Как отмечает источник, «Реал» может побороться за бразильца в случае ухода Гарета Бэйла этим летом.

«Барса» хочет подписать и Гризманна, и Неймара. Уже есть четкий план

 
 
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