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Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали два золота II Европейских игр

23.06.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали золотые награды в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье на II Европейских играх в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали два золота II Европейских игр
Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали два золота II Европейских игр
Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали два золота II Европейских игр

БелТА.


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Теги: Минск
 
 
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Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали золотые награды в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье
 
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