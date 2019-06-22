Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали золотые награды в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье на II Европейских играх в Минске,
БелТА.
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Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали два золота II Европейских игр
23.06.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали золотые награды в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье на II Европейских играх в Минске,
БелТА.
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Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали золотые награды в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье
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