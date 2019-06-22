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Белорусская самбистка Вера Гореликова выиграла турнир II Европейских игр

23.06.2019 19:28 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Вера Гореликова (весовая категория - 60 кг) стала первой на турнире по самбо II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска одержала победу болевым приемом на руку над Сабиной Артемчук из Молдовы.

На турнире по самбо II Европейских игр за 18 комплектов наград соревнуются 144 атлета. Состязания завершатся сегодня в минском Дворце спорта.

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Теги: Минск
 
 
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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Вера Гореликова (весовая категория - 60 кг) стала первой на турнире по самбо II Европейских игр, передает...
 
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