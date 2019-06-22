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Белорусские акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник выиграли бронзу в многоборье на Европейских играх
23.06.2019 19:35 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник выиграли бронзу в многоборье комбинированных упражнений в Минске на II Европейских играх, передает корреспондент БЕЛТА.
Под сводами "Минск-Арены" белорусы, у которых уже есть золотая медаль, сегодня выполнили программу на 29,420 балла. Чемпионами стали россияне - 29,580 балла, серебро у Азербайджана - 29,540 балла.
Акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник выиграли на II Европейских играх три награды: одну золотую и две бронзовые. Как признались сами атлеты, столь успешное выступление при родных трибунах стало для них приятной неожиданностью.-0-
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Белорусские акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник выиграли бронзу в многоборье на Европейских играх
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник выиграли бронзу в многоборье комбинированных упражнений в Минске на II Европейских...
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