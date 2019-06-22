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Владимир Самсонов победил на старте турнира по настольному теннису II Европейских игр

23.06.2019 20:08 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов одержал волевую победу со счетом 4:3 в своем стартовом поединке на турнире по настольному теннису II Европейских игр в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую партию встречи 1/16 финала против представителя Италии Ниагола Стоянова лидер белорусской команды выиграл со счетом 11:8, но затем картина резко изменилась. Соперник заиграл очень уверенно и на кураже выиграл три партии подряд - 16:14, 14:12 и 12:10. До общей победы ему оставалось взять лишь один сет, но Владимир Самсонов проявил настоящий бойцовский характер и сумел переломить ход поединка, выиграв 3 партии кряду - 11:9, 11:2 и 11:9. После победы он сказал журналистам, что итальянский теннисист показал отличную игру и было крайне трудно догнать его. Владимир Самсонов отметил, что ему очень помогла великолепная поддержка белорусских болельщиков, которые стали соавторами этой нелегкой победы. В матче за выход в четвертьфинал спортсмен встретится с россиянином Кириллом Скачковым.

Ранее в женском одиночном разряде белоруска Виктория Павлович пробилась в 1/8 финала, обыграв в упорнейшей борьбе румынку Элизабету Самару - 4:3 (9:11, 11:7, 11:9, 5:11, 11:6, 10:12, 13:11). В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Виктории Павлович 24 июня будет представительница Монако Ксяосин Янг.

В состязаниях смешанных пар Надежда Богданова и Павел Платонов уверенно переиграли венгерский дуэт Шандра Пергель / Адам Шуди - 3:0. В четвертьфинале белорусов ждет встреча с французским тандемом Лаура Гаснье / Тристан Флоре.

Мастера малой ракетки разыграют в Минске 5 комплектов наград: в мужском и женском одиночных разрядах, миксте и командных турнирах у женщин и мужчин. Соревнования по настольному теннису завершатся 29 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов одержал волевую победу со счетом 4:3 в своем стартовом поединке на турнире по настольному теннису II...
 
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