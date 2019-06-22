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Европейские игры. Художественная гимнастика. Беларусь завоевала золото в групповом многоборье
23.06.2019 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Беларуси по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на Европейских играх в Минске.
Команда, в составе которой были Анастасия Рыбакова, Карина Ярмоленко, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич и Анна Швайба, набрала 52.600 балла. Серебро досталось сборной Болгарии (52.550), бронзу завоевали гимнастки из России (51.700).
Европейские игры
Художественная гимнастика.
Групповое многоборье.
1. Беларусь — 52.600
Отметим, что белоруски взяли золото в упражнениях с обручами и булавами и бронзу в упражнениях с мячами.
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Сборная Беларуси по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на Европейских играх в Минске.
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