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Европейские игры. Художественная гимнастика. Беларусь завоевала золото в групповом многоборье

23.06.2019 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на Европейских играх в Минске

Команда, в составе которой были Анастасия Рыбакова, Карина Ярмоленко, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич и Анна Швайба, набрала 52.600 балла. Серебро досталось сборной Болгарии (52.550), бронзу завоевали гимнастки из России (51.700). 

Европейские игры

Художественная гимнастика.

Групповое многоборье. 

1. Беларусь — 52.600 
2. Болгария — 52.550 
3. Россия — 51.700 

Отметим, что белоруски взяли золото в упражнениях с обручами и булавами и бронзу в упражнениях с мячами. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на Европейских играх в Минске.
 
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