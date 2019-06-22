Европейские игры. Художественная гимнастика. Беларусь завоевала золото в групповом многоборье

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на Европейских играх в Минске.

Команда, в составе которой были Анастасия Рыбакова, Карина Ярмоленко, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич и Анна Швайба, набрала 52.600 балла. Серебро досталось сборной Болгарии (52.550), бронзу завоевали гимнастки из России (51.700).

Европейские игры

Художественная гимнастика.

Групповое многоборье.

1. Беларусь — 52.600

2. Болгария — 52.550

3. Россия — 51.700

Отметим, что белоруски взяли золото в упражнениях с обручами и булавами и бронзу в упражнениях с мячами.