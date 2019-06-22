Два игрока кутаисского «Торпедо», надевшие майки со словами «Россия оккупировала Грузию», имеют гражданство РФ

Источник материала: Tribuna.com

Сразу два футболиста «Торпедо» Кутаиси, которые вышли на матч чемпионата Грузии в футболках с политическим лозунгом, являются россиянами.

В частности, это Нодар Кавтарадзе, который родился в Москве, является гражданином России и воспитанником «Локомотива». На фото он крайний справа в нижнем ряду.

Второй футболист, который надел футболку, – Вахтанг Небиеридзе. 19-летний футболист также является гражданином России. В этой игре он остался в запасе.

Напомним, что на матч с «Сиони» (7:0) торпедовцы надели черные футболки с надписью «Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия».





Фото: инстаграм «Торпедо» Кутаиси