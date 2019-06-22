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Два игрока кутаисского «Торпедо», надевшие майки со словами «Россия оккупировала Грузию», имеют гражданство РФ
23.06.2019 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сразу два футболиста «Торпедо» Кутаиси, которые вышли на матч чемпионата Грузии в футболках с политическим лозунгом, являются россиянами.
В частности, это Нодар Кавтарадзе, который родился в Москве, является гражданином России и воспитанником «Локомотива». На фото он крайний справа в нижнем ряду.
Второй футболист, который надел футболку, – Вахтанг Небиеридзе. 19-летний футболист также является гражданином России. В этой игре он остался в запасе.
Напомним, что на матч с «Сиони» (7:0) торпедовцы надели черные футболки с надписью «Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия».
Фото: инстаграм «Торпедо» Кутаиси
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Два игрока кутаисского «Торпедо», надевшие майки со словами «Россия оккупировала Грузию», имеют гражданство РФ
Сразу два футболиста «Торпедо» Кутаиси, которые вышли на матч чемпионата Грузии в футболках с политическим лозунгом, являются россиянами.
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