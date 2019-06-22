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Белорусы вышли в 1/4 финала турнира по баскетболу 3х3 II Европейских игр

23.06.2019 19:37 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусы вышли в 1/4 финала турнира по баскетболу 3х3 II Европейских игр

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 пробилась в четвертьфинал II Европейских играх в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке группы С против эстонцев белорусы сразу взяли бразды правления в свои руки и уверенно выиграли со счетом 21:14. Белорусские баскетболисты победили словенцев (15:10) и уступили литовцам (13:19). Завтра в четвертьфинале сборная Беларуси сыграет с командой Сербии. Составы остальных пар 1/4 финала: Польша - Литва, Россия - Чехия, Франция - Латвия.

Женская сборная Беларуси уже завершила предварительный этап, став первой в группе А. Завтра соперницами белорусок в борьбе за выход в полуфинал будут баскетболистки Нидерландов. Составы других четвертьфинальных пар: Германия - Испания, Чехия - Эстония, Россия - Франция.

Баскетбольный турнир II Европейских игр проходит на площадке Palova Arena возле минского Дворца спорта. Его чемпионы и призеры определятся 24 июня. Матчи заключительного игрового дня стартуют в 13.00.-0-

Фото Геннадия Жинкова

 
Теги: Минск
 
 
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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 пробилась в четвертьфинал II Европейских играх в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. В...
 
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